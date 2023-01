Jeden nie żyje, drugi trafił do aresztu. Sklep nie był ich pierwszym celem

Drugi z podejrzanych o napad na sklep w Kobyłce został zatrzymany, usłyszał zarzut usiłowania rozboju i został tymczasowo aresztowany. Pierwszy, w wyniku szamotaniny z właścicielem sklepu, został przez niego ugodzony nożem. Nie żyje, jego ciało znaleziono na pobliskim parkingu. Wcześniej obaj mieli próbować wtargnąć do zakładu bukmacherskiego, a w dniu napadu pić alkohol i brać narkotyki.

22-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

- Początkowo próbowali się włamać do punktu zakładów bukmacherskich w pobliskiej miejscowości, ale tam jedynie wybili szybę. Następnie zamówili Ubera, nie zapłacili kierowcy i weszli do sklepu w Kobyłce - powiedziała Katarzyna Skrzeczkowska w rozmowie ze "Stołeczną".

W kominiarkach i z bronią

Prokurator Katarzyna Skrzeczkowska przekazała w poniedziałek, że w niedzielę około 23.30 dwóch napastników w kominiarkach weszło do sklepu w Kobyłce. - Jeden z nich miał broń. Drugi metalową rurkę. W środku zastali pracownicę sklepu. Jeden z mężczyzn próbował ukraść pieniądze. Wtedy wyszedł właściciel sklepu. Doszło do szamotaniny i właściciel ugodził jednego z napastników nożem, po czym napastnicy uciekli - informowała Skrzeczkowska.

Nagranie z kamery monitoringu

W mediach społecznościowych pojawił się film z monitoringu, pokazujący przebieg napadu. Widać na nim, jak jeden z napastników wchodzi za sklepowa ladę i - prawdopodobnie - próbuje otworzyć kasę. Po chwili pojawia się właściciel, który uniemożliwia mu wyjście. Dochodzi do szamotaniny, drugi napastnik podbiega do lady i grozi mężczyźnie bronią. Ten chwyta za długi nóż, wyprowadza dwa pchnięcia w bok napastnika i wypycha go. Obaj agresorzy uciekają ze sklepu. Ze względu na drastyczny charakter nie pokazujemy nagrania w całości.