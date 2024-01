Wyjechali na święta, w mieszkaniu zostawili trzy psy. Po tygodniu sąsiedzi wezwali pomoc

Od progu uderzył fetor odchodów

Przedstawiciele fundacji weszli do mieszkania w asyście policji. "Od progu uderzył ich fetor psich odchodów, a w pokoju zobaczyli mopsa uwiązanego krótką smyczą do stołu. Pies siedział na brudnych szmatach, bez wody i jedzenia. W łazience, w podobnych warunkach znaleźli dwa kolejne psy - mopsa i buldożka francuskiego" - przekazała Fundacja Viva!

Wszystkie psy były mocno zaniedbane

- Ktoś kto porzuca zwierzęta w taki sposób, musi liczyć się z tym, że może skończyć się to ich śmiercią. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, po co ktoś jeszcze uwiązał tego psa. Chyba tylko po to, żeby dodatkowo go udręczyć - kontynuuje przedstawiciel fundacji.