Zaskakujące odkrycie w centrum Warszawy. Kiedyś była tu granica światów

Podczas pracach remontowych na Marszałkowskiej robotnicy dokopali się do fundamentów przedwojennych kamienic. Piwnice są jedynym reliktem budynków, które kiedyś stały na symbolicznej granicy salonu i handlu.

- To, co jest najbardziej widoczne, to odsłonięte pozostałości przedwojennej kamienicy przy placu Żelaznej Bramy 2. Nieco na południe odsłoniliśmy też fragmenty kamienicy, która przed wojną miała adres plac Żelaznej Bramy 1. Pracują tam archeolodzy - mówi nam Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, który zlecił remont ulicy.