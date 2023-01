Tak wygląda budowa sceny koncertowej i namiotu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

czytaj dalej

W lutym ruszają negocjacje z firmami zainteresowanymi budową nowego kompleksu Polonii Warszawa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do końca roku ma być gotowa dokumentacja projektowa i miasto chce, by do tego czasu udało się także wyłonić wykonawcę prac budowlanych. Realizacja inwestycji będzie podzielona na trzy etapy. W ciągu pięciu lat przy Konwiktorskiej powstać mają hala koszykarska, Centrum Wsparcia Sportu oraz stadion piłkarski.