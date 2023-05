Ciało w rowie z wodą. Jest śledztwo

czytaj dalej

Budowa tramwaju do Wilanowa wkroczyła w kolejny etap. W nocy z czwartku na piątek zamknięte zostały Spacerowa i Goworka. Pod ulicami łączącymi Mokotów Górny z Dolnym przebudowywany jest ciepłociąg. Dla kierowców i pasażerów autobusów oznacza to ogromne utrudnienia. W piątek rano w okolicy jeździło się bez problemów, ale to dlatego, że ruch w całym mieście jest bardzo mały. W poniedziałek może być gorzej.