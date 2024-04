Część chodnika wzdłuż ulicy Mokotowskiej do niedawna zajmowały samochody. Teraz piesi odzyskali całość tej przestrzeni, a kierowcy mają do dyspozycji miejsca parkingowe na jezdni. Mimo zmian ulica wciąż pozostaje dwukierunkowa.

"Zmiany dotyczą strony zachodniej, gdzie do tej pory piesi mieli do dyspozycji tylko wąski kawałek chodnika. Było to zdecydowanie za mało, by wygodnie i swobodnie spacerować tą urokliwą ulicą" - opisał Zarząd Dróg Miejskich. Po wschodniej stronie parkowanie na jezdni obowiązuje już od kilku lat.

Nie pierwsze takie zmiany i nie ostatnie

Drogowcy zapewnili, że nie będą to ostatnie ulice, na których parkowanie zostanie przeniesione z chodników na jezdnię. "Tego typu zmiany to szereg korzyści. Przede wszystkim dla pieszych. Kierowcy też mogą jednak na tym skorzystać, bo nieraz dzięki takiemu zabiegowi zwiększa się liczba dostępnych miejsc" - wyliczyli.

Przeniesienie parkowania na jezdnię porządkuje też przestrzeń publiczną. To także okazja do zastąpienia połaci betonu zielenią, co stało się w przypadku ulicy Marszałkowskiej. "Dzięki przeniesieniu parkowania do nowo wybudowanych zatok na odcinku między placem Bankowym a placem Żelaznej Bramy zwiększyliśmy przestrzeń dla pieszych oraz wybudowaliśmy nową drogę dla rowerów, a do tego udało się wygospodarować miejsce na nowe drzewa" - podkreślili drogowcy.