Sprawa stawek za parkowanie dotarła do NSA. Jest decyzja sądu

Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do skargi Zarządu Dróg Miejskich na wyrok sądu w sprawie podwyżek za postój i wydłużenie godzin obowiązywania płatnej strefy parkowania. Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. Ale śledczych zainteresowała kolejna sprawa leżąca w gestii samorządu. Jak ujawnił Onet, przyglądają się planom przebudowy ronda Dmowskiego.

W środowym komunikacie drogowcy przypomnieli, że "Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się ze skargą prokuratora, który uznał m.in., że podwyżka opłat jest zbyt wysoka, a obowiązywanie strefy w godzinach 8-20 to zbyt długo". Według prokuratora problem braku miejsc parkingowych po godzinie 18 nie występuje. Od orzeczenia WSA drogowcy odwołali się do sądu wyższej instancji. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wyrok wydano niewłaściwie, stwierdził nieważność postępowania i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia.