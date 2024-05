"Rozprują" Rakowiecką w kilku miejscach. Podali termin rozpoczęcia prac

Budowa torów tramwajowych w ciągu ulicy Rakowieckiej pomiędzy Puławską a aleją Niepodległości rozpocznie się w czerwcu - poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. W kilku punktach jezdnia zostanie rozkopana, co oznacza spore utrudnienia dla kierowców.

Prace na Rakowieckiej ruszą w czerwcu, utrudnienia dla kierowców

Chodzi m.in. o usuwanie kolizji infrastruktury podziemnej. - Będzie się to wiązało z punktowym zajęciem jezdni - zastrzegł Dutkiewicz.

Ostatnio tramwaj przejechał tędy w 1967 roku

Tory na tej ulicy pobiegną jej północną stroną i zajmą część obecnej jezdni. Do dyspozycji kierowców będzie dwukierunkowa jezdnia o szerokości około sześć metrów po południowej stronie. Prace obejmą też przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem. Powstaną cztery nowe przystanki. Tory na Rakowieckiej będą obsadzone rozchodnikiem.

Latem początek prac na Ochocie

Torowisko na Rakowieckiej to fragment potężnej inwestycji, czyli magistrali tramwajowej, która połączy Wolę z Wilanowem. W ubiegłym tygodniu prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski poinformował, że wstępne prace na budowie fragmentu linii łączącej Ochotę z Dworcem Zachodnim rozpoczną się latem. Zaznaczył, że na początku będzie to przebudowa ciepłociągu w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920. - Zrobimy to częściowo w tym, a częściowo w przyszłym roku - podał.