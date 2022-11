Tradycyjna kwesta na Starych Powązkach. Zbierają na północną część alei katakumbowej

Kwestowanie na Cmentarzu Powązkowskim to wieloletnia tradycja. W tym roku zbiórka pieniędzy na ochronę i renowację Starych Powązek odbywa się już po raz 48. - Tu jest wiele wspaniałych obiektów, kaplic. Jest to najwspanialszy w Polsce zbiór rzeźb na otwartym powietrzu. Kiedy umieralni wielcy Polacy, w czasach zaborów nie można było stawiać im pomników na ulicach Warszawy, ale można było robić to na Powązkach. Niestety po drugiej wojnie światowej te pomniki popadały w ruinę - opowiadał Marcin Święcicki.

W tym roku zbierają na północną część alei katakumbowej

- Konserwatorzy, którzy tu pracują, muszą sięgać do starych fotografii, aby dokładnie odtworzyć to, co tutaj było. Są tutaj groby, gdzie nie udało się znaleźć figury, która stała na postumencie. Udało się zrobić jedynie piękne ogrodzenia i napisy. Sama figura była nie do odtworzenia. Ale na ogół udaje nam się to odtworzyć, głównie przy pomocy źródeł historycznych - powiedział.