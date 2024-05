"Ten dom trzeba ocalić jako pamiątkę po dawnej Woli"

Obłupana z tynków, pozbawiona części balkonów, w parterze pomazana - tak stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki opisuje kamienicę przy ulicy Żelaznej 66. Instytut Mieczysława Wajnberga - kompozytora i mieszkańca kamienicy - otrzymał miejskie dofinansowanie na stworzenie repozytorium tego obiektu i apeluje do wszystkich, którzy cokolwiek wiedzą o tym budynku. Zdjęcia i historie związane z kamienicą znajdą się w jednym miejscu. Kamienica doczeka się swojej witryny internetowej.

Powstanie witryna poświęcona kamienicy

Co to dokładnie oznacza? "Wspólnie z Grzegorzem Niemczykiem z Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki stworzymy witrynę internetową poświęconą Ż66, na której znajdą się zdjęcia, historie, wypowiedzi ekspertów i pasjonatów, a także głos społeczny, głos mieszkańców i mieszkanek, które są w jakiś sposób związane z tym adresem" - wyjaśnił na swoim profilu Instytut.