Zaczęło sypać. "Apeluję do kierowców, aby przepuszczali pojazdy służb oczyszczania"

Około godziny 15 w stolicy zaczął sypać śnieg. "Do akcji wyjechało 170 posypywarek, które pracują na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie" - poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta. Meteorolodzy ostrzegają przed śnieżycą.

Już w piątek rano stołeczni urzędnicy ostrzegli mieszkańców, że opady śniegu będą długotrwałe i momentami intensywne. Dlatego do odśnieżania ulic przygotowano ponad 300 pługów i posypywarek.

- Apeluję do kierowców, aby przepuszczali pojazdy służb oczyszczania miasta. Pługoposypywarki sprawnie wykonają swoje zadania, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i korzystnie wpłynie na utrzymanie przejezdności stołecznych dróg - tłumaczył Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Na drogach i chodnikach będzie ślisko

Z prognoz wynika również, że wieczorem i w nocy zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do ok. -2 stopni Celsjusza. - Możliwe są oblodzenia. Na drogach i chodnikach będzie ślisko - ostrzegła Szewczak. Opady śniegu potrwają do późnych godzin nocnych.