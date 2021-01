Totemy rowerowe przestały działać

Zapytaliśmy o to Jakuba Dybalskiego z Zarządu Dróg Miejskich. - Totemy na Okopowej i Towarowej nie działają ze względu na prace przy koordynacji sygnalizacji świetlnej po zmianach na Anielewicza - przekazał Dybalski. Jak dodał, przerwy w działaniu mogą potrwać do przyszłego tygodnia i będą dotyczyć wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie stolicy. - W przyszłym tygodniu Siemens planuje przeprowadzić przegląd wszystkich totemów. W Warszawie jest ich ponad 50, zatem to może potrwać od dwóch do trzech dni. Przegląd rozpocznie się właśnie od totemów zlokalizowanych przy Okopowej i Towarowej - poinformował Dybalski.