Nastolatek "nadział się" na ogrodzenie

"Apelujemy do dzieci i młodzieży, by nie przechodzili przez płoty, ogrodzenia, tory kolejowe w miejscach niedozwolonych, przez jezdnie w miejscach do tego niewyznaczonych. Unikajcie też niestrzeżonych kąpielisk, jezior i rzek, na których nie ma wyznaczonych bojami bezpiecznych miejsc do spędzania czasu w wodzie. Bądźcie rozważni i rozsądni" - czytamy w mediach społecznościowych stołecznego pogotowie ratunkowe.