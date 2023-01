Pożar w stadninie. "W środku zostało osiem koni"

Jedyną pozytywną informacją, którą miał do przekazania strażak było to, że nie ucierpiał poważnie żaden człowiek. - Nie mamy osób poszkodowanych. Mieliśmy informację, że trzy osoby, który były tutaj na jazdach, na koniach, w momencie wybuchu pożaru opuściły tę stadninę - podsumował Płaskociński na antenie TVN24. Ale z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że do szpitala trafiło dziecko i rodzic, którzy lekko podtruli się dymem, co potwierdza komunikat PSP zamieszczony na Facebooku. "W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby" - napisali strażacy.