Kolejna podwyżka, noc "na Kolskiej" będzie droższa

Będzie kolejna podwyżka opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Stołeczni radni przyjęli w czwartek uchwałę w tej sprawie. W jej uzasadnieniu wskazano, że wysokość stawki zostaje podniesiona do maksimum wskazanego na początku roku przez Ministerstwo Zdrowia.

W związku z nowymi regulacjami radni zdecydowali, że opłata za jednorazowy pobyt w izbie wytrzeźwień zostanie podniesiona do kwoty 326 złotych. Od września ubiegłego roku wynosiła ona 316 złotych, natomiast przed tą podwyżką, za pobyt na Kolskiej trzeba było zapłacić 298,18 złotego.

Droższy pobyt w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych

Podwyżki dotyczą również osób przyjętych do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych. Opłata będzie wynosić 450 złotych za pokój jednoosobowy lub 400 złotych za dobę w pokoju dwuosobowym.

Ponadto w zależności od ilości dni pobytu (maksymalnie do siedmiu dni) koszt dobowy będzie malał (proporcjonalnie do dłuższego pobytu) do poziomu 310 złotych (pokój jednoosobowy) i 248 zł (pokój dwuosobowy).