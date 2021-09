Mniejsze natężenie ruchu na moście Siekierkowskim. Drogowcy podali wyniki pomiarów

Most Grota-Roweckiego jest najbardziej zatłoczoną przeprawą w stolicy. Z tegorocznych pomiarów natężenia ruchu wynika, że po raz pierwszy latem pojazdów było więcej niż wiosną. Przyczyną jest prawdopodobnie luzowanie obostrzeń po trzeciej fali pandemii. Drogowcy dostrzegają też skutki otwarcia nowej przeprawy w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Dzięki niej mniej kierowców wybiera most Siekierkowski.

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi pomiary natężenia ruchu na ośmiu stołecznych przeprawach. W badaniu nie uwzględniono wyłącznie nowego mostu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Wiosną średnie dobowe natężenie ruchu na wszystkich mostach wyniosło 605 504 pojazdów, natomiast latem 625 195 pojazdów. "Tym samym z jednego na drugi brzeg Warszawy w wakacje przejechało o 3,1 procenta aut więcej niż przed ich rozpoczęciem" - podają drogowcy.

Jak podkreślają, po raz pierwszy w historii pomiarów więcej samochodów przejechało na drugą stronę Wisły latem niż wiosną. Drogowcy tłumaczą to poluzowaniem obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii. "Po zimie z każdym miesiącem coraz więcej zakładów pracy decydowało się na ograniczenie lub zakończenie pracy zdalnej lub hybrydowej (rotacyjnej) i powrotem do stacjonarnej" - zauważają. A to przekładało się na wzrost tłoku na drogach.

Z powodu pandemii badania nie były prowadzone w 2020 roku, gdyż byłyby niemiarodajne. Różnice pomiędzy latem a wiosną do tej pory zawsze wykazywały zwiększony ruch wiosną. W 2019 roku spadki były spore - dwa lata temu ruch zmalał o 5,2 proc. (z 672 711 pojazdów wiosną do 639 422 pojazdów latem), trzy lata temu zmalał o 6,8 proc. (z 667 244 pojazdów wiosną do 624 536 pojazdów latem), a cztery lata temu spadł o 8,3 proc. (z 645 074 pojazdów wiosną do 595 410 pojazdów latem).

Tym razem liczba samochodów na warszawskich ulicach wzrosła dopiero w letnich miesiącach, powoli zbliżając się do poziomu sprzed pandemii. Potwierdzają to przeprowadzone pomiary natężenia ruchu na mostach w porównaniu z poprzednimi. Latem 2019 r. każdej doby przez przeprawy przejeżdżało niemal 640 tys. pojazdów, latem 2018 r. - blisko 625 tys., a latem 2017 r. - ponad 595 tys.

POW przejęła ruch z Trasy Siekierkowskiej

Jednak nie na wszystkich mostach odnotowano zwiększony ruch. Na dwóch liczba pojazdów latem w porównaniu z wiosną spadła. Najbardziej zmniejszyła się na moście Siekierkowskim, bo o prawie 15 tysięcy. Drogowcy wyjaśniają, że powodem tego spadku jest otwarcie mostu Południowego, dzięki któremu mieszkańcy szybciej dostaną się z Wawra do Wilanowa, a wkrótce dotrą też przez tunel w Ursynowie do węzła S2 z trasą S8 i autostradą A2. Mniej pojazdów było też na moście Śląsko-Dąbrowskim - ich liczba zmalała o 2,2 tysiąca.

Most na Południowej Obwodnicy Warszawy Krzysztof Nalewajko, GDDKiA

Niezmiennie od lat najchętniej wybieraną przez kierowców przeprawą jest most Grota-Roweckiego. W 2021 roku przejechało nim 194 365 (wiosna) i 205 354 pojazdów (lato). W 2019 r. było to odpowiednio 204 849 i 206 487 pojazdów, a w 2018 r. - 196 995 i 198 084 pojazdy.

Drugą najczęściej wykorzystywaną do transportu przeprawą był most Łazienkowski. Dobowy ruch ukształtował się tu na poziomie 115 944 (wiosna) i 121 739 (lato) pojazdów wobec 128 194 i 122 643 w 2019 r. oraz 133 412 i 118 766 w 2018 r.

Trasa Łazienkowska TVN24

Na kolejnych miejscach znalazły się:

most Siekierkowski (95 724 pojazdy wiosną i 80 897 latem wobec 110 737 i 104 813 w 2019 r.), most Skłodowskiej-Curie (odpowiednio 61 899 i 69 519 pojazdów wobec 71 288 i 63 854 w 2019 r.) most Poniatowskiego (50 677 i 56 931 w 2021 r., 54 557 i 49 508 w 2019 r.), most Gdański (38 188 i 43 867 w 2021 r., 52 175 i 45 953 w 2019 r.), most Śląsko-Dąbrowski (26 921 i 24 770 w 2021 r., 26 535 i 25 170 w 2019 r.) i most Świętokrzyski (21 786 i 22 118 w 2021 r., 24 376 i 20 978 w 2019 r.).

Most Świętokrzyski Archiwum TVN

Autor:kk

Źródło: PAP