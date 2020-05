Olszewski: wnioski o pomoc dla przedsiębiorców będą rozpatrywane trzy razy szybciej

Na zarzuty minister odpowiedział Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Jak przekazał, dane publikowane przez ministerstwo pracy znacząco różnią się od tych, przekazanych przez urzędy pracy. - Jeśli są tak potężne różnice w danych, to już jest manipulacja. Dane, które przekazały nam urzędy pracy, to są te same, które przekazały do ministerstwa pracy tego samego dnia - stwierdził Olszewski. W podobnym tonie na temat danych przedstawionych przez Maląg wypowiadał się we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Olszewski: oddelegowaliśmy pracowników

Jak poinformował Olszewski, do tej pory w Warszawie rozpatrzono 21,5 tysięcy wniosków, co przekłada się na 97,5 miliona złotych wypłaconych warszawskim przedsiębiorcom. Olszewski odniósł się również do zarzutu braku wsparcia dla urzędu pracy ze strony pracowników ratusza. Już trzy dni po ogłoszeniu, stołeczny ratusz zaapelował do ministerstwa o taką zmianę w przepisach, aby zadania urzędu pracy mogły być realizowane również przez inne jednostki miasta. Jednak projekt uchwały w tej sprawie trafił do Sejmu ponad półtora miesiąca później. - Skandaliczne jest to, że proponujemy zmianę, która nic nie kosztuje, a rząd nas zbywa i uważa, że to niepotrzebne. A potem panicznie dokonuje zmian. Chodzi o to, aby prezydent miasta mógł elastycznie delegować pracowników do realizacji zadań. Dokonaliśmy delegacji pracowników z urzędu miasta, ale w trybie, który jest skomplikowany, trudny i wymaga wielu dodatkowych czynności - powiedział Olszewski.