W mundurze niemieckiego generała przedostał się do Francji. Odsłonięto tablicę poświęconą asowi wywiadu

- Powstańcy warszawscy nieustanie wspominali Kazika Leskiego. Pełnił on przez trzy lata funkcję prezesa związku. Trzeba powiedzieć, że to była naprawdę niezwykła osoba. Nieprawdopodobnych historii w jego życiu było bardzo dużo - wspominała Leskiego Halina Jędrzejewska.

- Kazimierzowi Leskiemu, Zofii Rapp-Kochańskiej, Stanisławowi "Agatonowi" Jankowskiemu zawdzięczamy to, że wojna skończyła się trochę szybciej, że ocalono wiele tysięcy istnień ludzkich. Ich praca była niebanalna i niezwykle ważna - powiedział Szczepański.

Kim był Bradl?

Kazimierz Leski włączył się do polskiej konspiracyjnej organizacji wywiadowczej "Muszkieterzy", gdzie pełnił funkcję szefa komórki kontrwywiadu tej organizacji. Po jej rozwiązaniu przeniesiony został do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do II Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej. Zajmował się wywiadem komunikacyjnym i kontrwywiadem, a także tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachodnim. Po Europie Zachodniej podróżował między innymi w stroju... niemieckiego generała.