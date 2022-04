Majówka bez punktu PESEL na Narodowym. Zamkną go też podczas imprez sportowych

Punkt na PGE Narodowym będzie nieczynny w majówkę - od 1 do 3 maja 2022 roku . Ratusz wyjaśnia, że w tym okresie przypadają dni świąteczne i odbywa się finał Pucharu Polski w piłce nożnej. Kolejne zamknięcia punktu są planowane 10 maja oraz w dniach od 13 do 15 maja 2022 roku . Powodem również są imprezy sportowe.

Obywatele Ukrainy od poniedziałku, 25 kwietnia mogą załatwiać formalności związane z wydawaniem numerów PESEL wyłącznie w punkcie na Stadionie Narodowym. Wcześniej było to możliwe także w urzędach dzielnic. Ratusz przekonuje, że to rozwiązanie pozwala urzędnikom skoncentrowanie się na bieżącej obsłudze wszystkich mieszkańców.

Jak działa punkt dla uchodźców na Stadionie Narodowym?

Numer PESEL na Stadionie Narodowym otrzymują osoby, które bezpośrednio przekroczyły granicę z Ukrainy do Polski od 24 lutego. "Do wniosku należy dołączyć m.in.: wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę; dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego - do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości oraz fotografię spełniającą określone parametry" - wyliczał we wcześniejszych komunikatach stołeczny ratusz.