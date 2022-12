W Warszawie wciąż jest 225 mieszkań komunalnych bez toalet. Ich liczba rośnie

Radny PiS komentuje: to zawstydzające

- Warto zauważyć, że tych lokali przybywa, co niezbyt dobrze świadczy o Warszawie. Władze miasta chwalą się, że jeżeli przejmują lokal do swoich zasobów, to przed przekazaniem go do zamieszkania przeprowadzają remont i doprowadzają go do obecnych standardów. Jednak - jak się okazuje - w rzeczywistości przekazuje do zamieszkania lokale bez dostępu do bieżącej wody i kanalizacji. To zawstydzające - skomentował rady PiS Wiktor Klimiuk, który wystąpił z interpelacją.