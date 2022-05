Ktoś zniszczył drzewa. Zarząd Zieleni zawiadomił policję

- Złożyliśmy już zawiadomienie na policję łącznie z wnioskiem o sprawdzenie monitoringu. To jest ewidentnie akt wandalizmu - powiedziała rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska, odnosząc się do informacji o odkryciu przez pracowników zniszczonych dziewięciu drzew przy ulicy Modlińskiej 203.

"Drzewom przecięto pnie"

Według urzędu, osoba odpowiedzialna za zniszczenia zrobiła to celowo. "Mamy do czynienia z aktem wandalizmu - drzewom zostały przecięte pnie" - zaznaczono. "Łączny koszt posadzenia drzew wraz z ich dotychczasową pielęgnacją to blisko 20 tysięcy złotych" - dodano.

Do wpisu załączono zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń. Drzewa zostały ścięte, a niektóre pnie "odłożono z powrotem na miejsce", by zamaskować fakt ich uszkodzenia - z daleka wygląda to tak, jakby nacięto wyłącznie korę. Pracownicy ZZW natknęli się na zniszczenia podczas rutynowej inwentaryzacji. Z racji młodego wieku, drzewa podlegały trzyletniej gwarancji - oznacza to, że do września 2023 roku ich pielęgnacją zajmowała się firma odpowiedzialna za nasadzenia.