Krok naprzód w sprawie tunelu w Rembertowie. Sąd rozstrzygnie, kto zbuduje wiadukt

Wiadukt chcą budować dwie firmy, rozstrzygnie sąd

W przypadku drugiej z inwestycji w maju ubiegłego roku ogłoszono przetarg, a we wrześniu otwarto koperty. Zgłosiło się 10 firm, które złożyły oferty w przedziale od 68,5 do 87,2 miliona złotych. Do tej pory jednak przetarg nie został sfinalizowany, bo - jak informował na początku lutego wiceprezydent Michał Olszewski - sprawa jest w sądzie. - Jedna z firm biorących udział w postępowaniu odwołała się do sądu od rozstrzygnięcia Krajowej Izb Odwoławczej - wyjaśnił wtedy Olszewski.