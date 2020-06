Ogromny upał i kolejki do głosowania. Ratusz apeluje: zabierzcie ze sobą wodę

Przed warszawskimi lokalami wyborczymi od rana ustawiają się kolejki. Przed Szkołą Podstawową nr 319 na Żoliborzu, w której znajduje się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 338 około godziny 8 stało ponad sto osób, zachowując odstęp od innych osób od 1 do 2 metrów i z maseczkami zasłaniającymi usta i nos, niektórzy w lateksowych rękawiczkach. Kolejka rozpoczynała się u drzwi do szkolnej sali gimnastycznej, przy Filareckiej 2, a kończyła się na chodniku przy Krasińskiego w kierunku placu Wilsona.

Przed wejściem do sali gimnastycznej, w której była ustawiona urna i stoliki do głosowania, znajdowało się urządzenie do dezynfekcji rąk. Do lokalu wyborczego wpuszczano po kilka osób. Po pobraniu karty i oddaniu głosu, wyborcy wychodzili innym wyjściem.