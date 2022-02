Jest umowa na rewitalizację Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Będzie kosztowała ponad 500 milionów

W piątek przedstawiciele resortu zdrowia oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisali umowę na dofinansowanie rewitalizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Umowa - jak podał WUM - obejmuje lata 2022-2026, a jej wartość wynosi ponad 547 milionów, z czego blisko 530 mln to środki z ministerstwa.

Jak przekazał cytowany w komunikacie prasowy prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, umowa pozwoli na zrewitalizowania historycznego kampusu przy ulicy Lindleya. - Kolebka naszej uczelni, bo lecznica w tej lokalizacji istnieje od roku 1901, po przeprowadzeniu inwestycji, będzie spełniała wymogi stawiane szpitalom w XXI wieku. Skorzystają na tym przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli być leczeni w godnych warunkach. To znakomita wiadomość dla pracowników szpitala, którzy będą mogli pomagać chorym w przestrzeniach spełniających wszystkie wymogi współczesnej medycyny, ale także kształcić kolejne pokolenia kadr medycznych - powiedział prof. Gaciong.

Lepsze warunki dla pacjentów, studentów i kadry naukowej

WUM przekazał, że inwestycja, obejmująca budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, pozwoli na zwiększenie dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych. "Jednocześnie poprawie ulegnie jakość tych świadczeń, a to dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz polepszaniu warunków, w jakich są one realizowane. Nastąpi również skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a uzyskane efekty zdrowotne będą lepsze" - czytamy w komunikacie uczelni. Ponadto, jak zapewniają przedstawiciele WUM, inwestycja "pozwoli osiągnąć lepszy efekt diagnostyczny i terapeutyczny u pacjentów".