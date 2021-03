Trzeci duży proces w sprawie "dzikiej reprywatyzacji". Na ławie oskarżonych 13 osób

Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 37 przestępstw, nieruchomości - mimo braku podstaw do zwrotu - miały być przejmowane za łapówki. Według śledczych, szkoda wyrządzona spadkobiercom i Skarbowi Państwa wyniosła ponad 91 milionów złotych, zaś oskarżeni mieli wręczyć ponad dwa miliony złotych łapówek.

13 osób na ławie oskarżonych

Chodzi o akt oskarżenia z września 2019 roku pierwotnie skierowany przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Wkrótce potem mokotowski sąd postanowił jednak wystąpić do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wnioskiem o przekazanie sprawy warszawskiemu sądowi okręgowemu jako pierwszej instancji. Decyzja o takim przekazaniu zapadła w końcu listopada 2019 roku.