Rekordowa kwota w 11. edycji budżetu obywatelskiego. Można już składać wnioski

Wystartowała 11. edycja budżetu obywatelskiego. Od 1 grudnia do 25 stycznia można składać projekty, zarówno online, jak i w urzędzie dzielnicy. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono rekordową kwotę 105 milionów 782 tysięcy 530 złotych.

Zgłoszenia do 11. edycji można wysyłać przez stronę internetową budżetu obywatelskiego Warszawy lub w tradycyjnej, papierowej formie do wybranego urzędu dzielnicy.

4,5 tysiąca zrealizowanych projektów

– Za nami pierwsza dekada budżetu obywatelskiego. Dzięki mieszkankom i mieszkańcom Warszawy zrealizowaliśmy wiele ciekawych pomysłów. Każdy zgłoszony projekt to nowa opowieść o stolicy, o potrzebach warszawianek i warszawiaków, o ich kreatywności. Każdy oddany głos podczas tury głosowania to sygnał o gotowości do ulepszania miasta – mówi cytowana w komunikacie Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.