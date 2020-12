Anna dołączyła do Marii, Krystyna już na mecie, Elisabetta może sprawić prezent na święta

Pod koniec listopada tarcza TBM Krystyna, drążąca jeden z tuneli metra między Bemowem a Wolą, zakończyła pracę. Trzy tarcze mają dotrzeć do celu w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Wtedy wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu sieci i torowiska.

Rozbudowa drugiej linii metra, która docelowo połączy Bemowo z Bródnem, jest prowadzona równolegle na wschodnim i zachodnim krańcu. Obecnie w prawobrzeżnej części Warszawy powstają trzy nowe stacje: C19 Zacisze, C20 Kondratowicza i C21 Bródno, po przeciwnej – dwie: C4 Powstańców Warszawskich oraz C5 Ulrychów.

Po tej stronie w planach są jeszcze trzy stacje: Lazurowa C3, Chrzanów C2 i Karolin C1 ze Stacją Techniczno-Postojową. Tutaj prace jeszcze się nie toczą, ale w sierpniu ten odcinek uzyskał komplet decyzji lokalizacyjnych.

Do wydrążenia tuneli zaangażowano cztery maszyny TBM. Na bródnowskim odcinku: Annę i Marię, na bemowskim Krystynę i Elisabettę. Sprawdziliśmy, gdzie obecnie znajduje się każda z nich i ile jeszcze pracy przed nimi.

Anna i Maria na Zaciszu

Na dłuższym, wschodnim odcinku linii M2 pierwsza pracę rozpoczęła Maria. Z ostatniej stacji Bródno w kierunku Trockiej wyruszyła 4 maja i po 38 dniach dotarła do kolejnej stacji – Kondratowicza. Po zaplanowanym odpoczynku wyruszyła w dalszą drogę. Na stacji Zacisze zameldowała się w pierwszej połowie października.

Tarcza TBM Maria rozpoczęła pracę Miasto Stołeczne Warszawa/Facebook

Jak przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, na początku przyszłego tygodnia Maria rozpocznie drążenie tunelu w kierunku stacji Trocka. Do pokonania zostało jej około 345 metrów. - Dotrze tam do komory znajdującej się przy torach odstawczych i tym samym połączy obecnie funkcjonującą linię z budowanym odcinkiem – przekazała Bartoń.

Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy Gulermak, głównego wykonawcy doprecyzował, że drążenie tunelu przez Marię zakończy się na początku stycznia.

Anna, druga z tarcz pracująca na bródnowskim odcinku drążenie rozpoczęła w czerwcu. "Tarcza Anna przebiła się do stacji Zacisze. Do wydrążenia pozostał jej ostatni odcinek do torów odstawczych przy stacji Trocka. Anna wydrążyła już 1296m i zamontowała 858 pierścieni obudowy tunelu za stacją Kondratowicza w stronę Zacisza" - poinformował jeszcze w piątek ratusz w mediach społecznościowych.

Z uwagi na pandemię COVID-19 problematyczne jest skompletowanie załogi do obsługi obu maszyn. – Przy obecnych obostrzeniach wprowadzonych w wyniku pandemii nie jesteśmy w stanie prowadzić prac równolegle. Pracowników podzieliliśmy na mniejsze brygady, wydłużyliśmy czasy pracy. Zawsze musi być jedna brygada, która nie ma kontaktu z pozostałymi. To też nieco wydłuża czas samego drążenia - przyznał Sawicki.

W tunelach nie tylko drążenie

Drążenie to nie jedyna praca, która jest obecnie wykonywana w tunelu na Bródnie. Jak dowiadujemy się z czwartkowego komunikatu Metra Warszawskiego, trwa przekuwanie połączenia międzytunelowego na odcinku między stacjami Bródno i Kondratowicza. Po zakończeniu drążenia pierwszego tunelu, będzie on gotowy do rozpoczęcia prac związanych z montażem torowiska, sieci i instalacji.

Na stacji C20 Kondratowicza budowane są kolejne części peronu pasażerskiego, murowane są pomieszczenia techniczne, w tym najważniejsze - podstacji energetycznych. Obecnie betonowana jest podłoga, tak by na początku przyszłego roku można było rozpocząć montaż urządzeń.

Krystyna już na mecie

Na zachodnim krańcu linii M2 jedna z tarcz skończyła już swoją pracę. Krystyna, która z zaplecza technicznego za stacją Powstańców Śląskich wyruszyła pod koniec lipca, 25 listopada przebiła się do stacji Księcia Janusza.

Przygotowania do rozpoczęcia pracy tarczy TBM na Bemowie Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Teraz czeka na Elisabettę, której do wydrążenia zostało około 355 metrów. Ta tarcza pracę rozpoczęła na początku października. – Mamy nadzieję, że Elisabetta sprawi warszawiakom prezent na święta i w okolicach Wigilii przebije się do komory demontażowej i w ten sposób zakończy drążenie bemowskiego odcinka – powiedział rzecznik Gulermak. – W styczniu będziemy przygotowywali się do operacji doskonale znanej mieszkańcom. W tej chwili wzmacniamy grunt przy ulicy Górczewskiej na wysokości komory demontażowej. Tam zostaną ustawione dźwigi o kilkusettonowym udźwigu. Tarcze zostaną wydobyte na powierzchnie, rozmontowane na części i trafią do naszej bazy na Marywilskiej – dodał.

Epidemia wywołała opóźnienie

Na początku sierpnia stołeczny ratusz poinformował o poślizbu na budowie obu odcinków. Na opóźnienie w pracach wpłynęło wywołane pandemią kilkumiesięczne zamknięcie granic, wstrzymanie ruchu pasażerskiego i ograniczenia w produkcji i transporcie materiałów. Ponadto podczas prac wykonawca natrafił na konieczne do przebudowy sieci podziemne oraz liczne niewybuchy z II wojny światowej. W zależności od odcinka przesunięcie terminu zakończenia prac wynosi od ośmiu do 17 miesięcy.

Zgodnie z nowym harmonogramem prace przy budowie stacji Ulrychów i Bemowo zostałyby przesunięte o osiem miesięcy, czyli zakończyłyby się w lipcu 2022 roku. Podobnie w przypadku stacji po prawej stronie Wisły, czyli Zacisze, Kondratowicza i Bródno. Miały one powstać do września 2021, ale termin został przesunięty o 10 miesięcy.

Największe opóźnienie dotyczy najdalszego odcinka na zachodzie. Stacje Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin wraz z zapleczem techniczno-postojowym nie powstaną wcześniej niż w kwietniu 2024 roku.

Rozbudowa drugiej linii metra tvnwarszawa.pl

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl