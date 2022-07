Ratusz podał, ile osób korzysta z nowych stacji metra

Po dwóch tygodniach od otwarcia stacji liczba pasażerów, którzy w ciągu doby z nich korzystają wynosi ok. 11-12 tys. na Bemowie i ok. 5 tys. na Ulrychowie. Natomiast na Księcia Janusza wsiada ok. 10 tys. osób. Na wszystkie stacje linii M2 w pierwszym tygodniu działania nowych stacji weszło ponad 1,3 mln osób, natomiast w tygodniu przed ich otwarciem było to 1,15 mln osób. "Ten wzrost nastąpił mimo sezonu urlopowego, kiedy liczba pasażerów w WTP spada" - zauważa ratusz.