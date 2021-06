Święto plakatu w stolicy. Do końca sierpnia trwa wernisaż w ASP

W sobotę w Pałacu Czapskich ogłoszone zostały wyniki dwóch konkursów organizowanych w ramach Biennale - konkursu głównego oraz konkursu tematycznego. Kwestią, do której odnieśli się uczestnicy drugiej konkurencji, jest "zmieniający się świat a zdrowie". "Żyjemy w społeczeństwie ryzyka. Ścierają się ze sobą i mediują globalizacja i wszelka lokalność. Kontrasty rzucają się w oczy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 roku ogłosiła wybuch pandemii COVID-19. Świat nadal się z nią nie uporał. Ale są tez inne zjawiska wpływające na zdrowie. Należą do nich degradacja środowiska naturalnego i globalna zmiana klimatu. Zmagamy się z także chorobami cywilizacyjnymi - pochodną osiągnięć ludzkości. Problematyka zdrowia we współczesnym świecie ma bardzo szeroki zakres! Zobaczmy, jak widzą ją plakaciści!" - napisali organizatorzy.