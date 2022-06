Pędził trasą ekspresową, zgubił metalowy pojemnik. "Kompletna bezmyślność kierowcy"

W rozmowie z redakcją Kontakt 24 pan Robert, autor nagrania, przekazał, że do zdarzenia doszło 3 czerwca około godziny 14 przed zjazdem z S2 w kierunku Sulejówka. - Jechaliśmy z żoną, ja prowadziłem. Jechałem około 100 kilometrów na godzinę. Przed nami jechał rząd ciężarówek, kiedy nagle zaczęła mnie wyprzedzać skoda z podpiętą przyczepką. Samochód jechał szybciej ode mnie, podejrzewam, że około 150 kilometrów na godzinę - opowiadał pan Robert. - Gnał do przodu, a przecież mamy w Polsce przepisy, które regulują prędkość jazdy z przyczepą - zaznaczył autor nagrania.

"Kompletna bezmyślność kierowcy"

Pan Robert opowiadał dalej, że po tym, jak auto z przyczepą wyprzedziło jego samochód, ładunek wypadł na jezdnię, niemal wprost pod koła jadącej lawety z samochodami. - Byłem przerażony i w kompletnym szoku, bo przecież gdyby temu kierowcy nie udało się wyminąć i wjechałby na ten pojemnik, to mogło dojść do przewrócenia lawety na jezdnię, a ja i inni kierowcy byśmy w nią wjechali. Na szczęście jest tam dodatkowy pas, bo inaczej to już krok od tragedii - podkreślił świadek sytuacji.