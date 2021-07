Zgnieciona kabina tira w rowie, silnik osobówki na miejscu kierowcy. "Ciężko przejść obojętnie, gdy giną dzieci"

Kabina ciągnika siodłowego uległa całkowitemu zgnieceniu. Znajdowała się w rowie, przysypana kruszywem. Jeżeli chodzi o samochód osobowy, to w wyniku uderzenia silnik znajdował się w miejscu, gdzie powinien być kierowca - relacjonował oficer prasowy mińskiej straży pożarnej Kamil Płochocki. W wypadku na krajowej "50" w Grębiszewie zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Prokuratura wszczęła śledztwo i apeluje też do świadków o nagrania z samochodowych kamer.

Na krajowej "50" w Grębiszewie doszło w poniedziałek przed południem do czołowego zderzenia toyoty i ciężarówki przewożącej kruszywo. Osobówką podróżowała rodzina z powiatu otwockiego: 34-letnia matka, 5-letnia dziewczynka, 9-letni chłopiec, kierował 39-letni ojciec. Wypadek przeżyła wyłącznie kobieta, którą w stanie krytycznym przewieziono do szpitala. Zginął również 55-letni kierowca tira, mieszkaniec powiatu białostockiego.

- Cały czas mówimy o wstępnych ustaleniach. One wskazują na to, że kierujący samochodem osobowym zjechał w pewnym momencie na przeciwległy pas ruchu, wtedy doszło do zderzenia z samochodem ciężarowym. Wiele wskazuje na to, że kierujący samochodem ciężarowym robił wszystko, żeby tego zdarzenia uniknąć. Niestety nie udało się - poinformował w poniedziałek nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

"Akcja była bardzo wymagająca"

Jak relacjonowali strażacy, wszyscy uczestnicy wypadku byli uwięzieni w pojazdach. - Strażacy przystąpili od razu do wykonania dostępu do osób poszkodowanych przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Niestety oznaki życia dawała tylko pasażerka samochodu osobowego. W pozostałych czterech przypadkach, po ewakuacji, lekarz stwierdził zgon - opisywał w rozmowie z redakcją "Faktów" TVN starszy kapitan Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Jak przekazał, w kulminacyjnym momencie akcji ratowniczej w działaniach uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej. - Przy tego typu zdarzeniach działania ratownicze strażaków są wystawiane na ciężką próbę. Zdarzenia z udziałem dzieci cechują się dużym poziomem stresu - wyjaśnił.

Wypadek na DK50 w Grębiszewie PAP/KP PSP Mińsk Mazowiecki

- Akcja była bardzo wymagająca również ze względu na stan karoserii pojazdów, które uległy dewastacji. Kabina ciągnika siodłowego uległa całkowitemu zgnieceniu. Znajdowała się w rowie, przysypana kruszywem. Jeżeli chodzi o samochód osobowy, to w wyniku uderzenia silnik znajdował się w miejscu, gdzie powinien być kierowca - mówił. Wyjaśnił, że to oznacza, że długość pojazdu została skrócona do około trzech czwartych.

Dodał też, że w tej okolicy nie było wcześniej podobnych tragedii. - Byliśmy zdziwieni, że do zderzenia doszło w takim miejscu. To prosty odcinek drogi. Warunki pogodowe były idealne, świeciło słońce - zaznaczył.

Również rzecznik stołecznej policji przyznał, że poniedziałkowy wypadek był wydarzeniem, "obok którego ciężko przejść obojętnie". - Zawsze kiedy pracujemy na miejscu wypadków, zabójstw lub innych zdarzeń, najbardziej dotykają nas te, w których giną dzieci. Trzeba pamiętać o tym, że dzieci przy każdym zdarzeniu mają najmniej wpływu na to, co się wydarzyło. Dlatego powinniśmy pamiętać o tym, kogo wozimy i co jest dla nas priorytetem: świetne wakacje czy bezpieczna podróż - mówił Marczak.

Użyli skanera 3D

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo w w kierunku artykułu 177 paragraf 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Jak poinformował prokurator rejonowy Marek Sęktas, trwają przesłuchania świadków. Dotychczas dzięki pomocy Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, dokonano oględzin samochodów przy użyciu specjalnego skanera 3D. Prokurator wyjaśnił, że "urządzenie to umożliwia dokładne pomiary wszystkich parametrów oraz ich zobrazowanie w sposób plastyczny".

Zlecone zostały również bardziej szczegółowe oględziny ciągnika siodłowego i toyoty. Ich celem ma być między innymi ustalenie ewentualnych wcześniejszych uszkodzeń, które mogły doprowadzić do wypadku.

Sęktas przekazał, że sekcje zwłok ofiar wypadku będą przeprowadzone w ciągu dwóch najbliższych dni.

- Jeżeli ktoś by posiadał nagranie wypadku, to proszę, aby skontaktował się z prokuraturą. Z pewnością przyczyniłoby się do obiektywnego wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia - powiedział.

