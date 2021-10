Ciało mężczyzny w Jeziorku Czerniakowskim. "Znalazł je przechodzień"

czytaj dalej

Utrudnienia na pierwszej linii metra. Po tym, jak maszynista zauważył dym w tunelu, zamknięto 10 stacji od Kabat do Pola Mokotowskiego. Z kierunku Młocin można było dojechać tylko do Politechniki. Uruchomiono autobusową linię zastępczą. Straż pożarna uspokaja, że nie doszło do pożaru.