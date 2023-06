Zauważyła na ulicy zapłakanego chłopca, powiadomiła policję

Policjantka opisała, że jedna z mieszkanek Bielan zauważyła kilkuletniego chłopca, przy którym nie było żadnej dorosłej osoby. Zainteresowała się tą sytuacją, podeszła do dziecka i nawiązała z nim kontakt. - Okazało się, że chłopiec był pod opieką mamy i wujka, ale się zgubił. W najbliższej okolicy kobieta nie dostrzegła jego opiekunów, dlatego w trosce o los dziecka przyszła po pomoc do Wydziału Prewencji znajdującego się przy ulicy Broniewskiego - wskazała podinspektor Kozłowska.

Zorientował się, że mamy nie ma w pobliżu

Chłopiec powiedział policjantom, jak ma na imię, ale nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka. Policjant zaprowadził go do komendy i poinformował o tym fakcie oficera dyżurnego. - W trakcie ustalania informacji, policjant zauważył kobietę biegnącą w kierunku budynku, w którym mieści się policja. Była to mama zagubionego chłopca. Okazało się, że chłopiec odjechał rowerem, mama straciła go z oczu, a po jego zniknięciu próbowała go odnaleźć, ale bezskutecznie. Na szczęście historia zakończyła się szczęśliwie, a chłopiec cały i zdrowy wrócił pod opiekę mamy - podsumowała podinspektor Kozłowska.