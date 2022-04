Puppacinos lub pupcakes. Takie dania serwują w kawiarni w Dubaju

Hyunsuka Ku, która przeprowadziła się do Dubaju w 2008 roku z Korei Południowej, zdobyła certyfikat w zakresie żywienia zwierząt. Zainteresowała się tym, gdy jej pies Maum ciężko zachorował.

- Myślę, że życzeniem wszystkich właścicieli psów jest, aby żyły jak najdłużej - mówi 38-latka. Zaczęła przygotowywać smakołyki ze świeżych składników wysokiej jakości, dostosowując ich zawartość do potrzeb psów o specjalnych wymaganiach dietetycznych. - Pewnego dnia pomyślałam: jest wiele miejsc dla ludzi, restauracji, dlaczego nie ma restauracji dla psów? Pomyślałam więc, że stworzę jedną dla nich - tłumaczy.

Kawiarnia dla psów i kotów "Happy Bark Day"

- Myślę, że to naprawdę dobre rozwiązanie, ponieważ jest to dla niego zdrowe. Nie jest to smakołyk, lecz pełnowartościowy posiłek - mówi Victoria Kirkwood, właścicielka dwuletniego Ralphiego, stołującego się w Happy Bark Day. Dodaje, że docenia, iż miejsce jest zadaszone, ponieważ upalne lato w Dubaju nie sprzyja przebywaniu zwierząt na zewnątrz.