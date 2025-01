O szczęśliwym odnalezieniu chłopca poinformowała w serwisie X parlamentarzystka Zimbabwe Mutsa Murombedzi, reprezentująca region obejmujący wioskę, z której dziecko pochodzi. Według jej relacji 8-letni Tinotenda Pudu w okolicy swojego domu "zabłądził, stracił orientację i nieświadomie udał się do niebezpiecznego parku". Dziecko weszło do dżungli w Parku Narodowym Matusadona na północy kraju, słynnego z największego w pewnym okresie zagęszczenia populacji lwów w całej Afryce.

Chłopiec przeżył pięć dni wśród lwów

Kolejnych pięć dni 8-latek spędził w skrajnie niebezpiecznym otoczeniu, park ten zamieszkiwany jest bowiem nie tylko przez około 40 lwów, ale też m.in. słonie, zebry czy hipopotamy. Dziecko żywiło się znalezionymi owocami i kopało małe studnie w wyschniętych korytach rzek, by zapewnić sobie dostęp do wody pitnej.

W końcu chłopca odnaleźli pracownicy parku narodowego, którzy zobaczyli "świeże, małe ślady stóp". "To była prawdopodobnie jego ostatnia szansa na ratunek po pięciu dniach spędzonych na odludziu" - stwierdziła Murombedzi, dziękując strażnikom parku i nazywając szczęśliwe zakończenie tej historii "prawdziwym cudem". Podziękowania skierowała także do lokalnej "niestrudzonej społeczności", za to, że każdej nocy głośno biła w bębny, by dziecko usłyszało ich dźwięk i znalazło wyjście z dżungli.