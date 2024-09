Nadal nie wiemy, co to dokładnie jest - przyznaje przedstawiciel węgierskich służb, mówiąc o wraku okrętu odsłoniętego przez niski poziom Dunaju. Podobnych wraków jest w okolicy więcej - podaje agencja Reutera, wskazując powody takiego stanu rzeczy.

Dunaj, którego poziom w pobliżu miasta Mohacz wynosił we wtorek zaledwie 1,5 metra, odsłonił na terenie Parku Narodowego Dunaj-Drawa cztery okręty sprzed 1950 roku. Niektóre z jednostek wciąż mają wieżyczki, mostki kapitańskie, czy połamane maszty - pisze agencja Reutera. Wraki ukazują się na powierzchni rzadko, gdy wody w rzece jest naprawdę mało: po raz ostatni w 2018 roku. Prognozy sugerują, że opady deszczu, które pojawiły się w poniedziałek sprawią, że do weekendu poziom Dunaju w Mohaczu wzrośnie do około trzech metrów.