Piorun ranił turystę na szlaku

Na szlaku turystycznym w rejonie miejscowości Pamyra w Wisconsin doszło do groźnego zdarzenia. Mężczyzna został ranny w wyniku uderzenia pioruna. Na miejsce wezwano służby. Poszkodowany potrzebował dodatkowej opieki medycznej.

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach wieczornych na szlaku Ice Age National Scenic w rejonie lasu stanowego Kettle Moraine w miejscowości Palmyra w amerykańskim stanie Wisconsin. Zgłoszenia o mężczyźnie porażonym piorunem dokonała kobieta, która zadzwoniła na numer alarmowy hrabstwa Jefferson.

Na miejsce udały się służby. Parę było trudno zlokalizować ze względu na ograniczony zasięg sieci komórkowej.

Piorun trafił w drzewo, mężczyzna potrzebował opieki medycznej

Jak informują lokalne media, na miejscu znaleziono półprzytomnego mężczyznę z wyczuwalnym tętnem oraz kobietę. Na pobliskim drzewie były widoczne ślady od trafienia piorunem. Według służb, kobieta także została poszkodowana, jednak jako pierwsza odzyskała przytomność i była w stanie zadzwonić na numer alarmowy.

Straż pożarna z miejscowości Palmyry przekazała, że wędrowcy zostali bezpiecznie zabrani z miejsca zdarzenia. Kobieta odmówiła dalszej opieki, a mężczyzna został przewieziony do miasta Oconomowoc w celu podjęcia dodatkowego leczenia.

Autorka/Autor:kp,dd

Źródło: cbs58.com, CNN, WMTV15