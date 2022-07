Wieloryb "położył się" na łódce. Zobacz nagranie

Na nagraniu, które pokazała telewizja CNN, widać jak w pewnym momencie wieloryb wynurza się z wody i uderza w łódź, która podpłynęła blisko niego. Była to jedna z wielu łodzi, które znajdowały się wtedy w okolicy. Swoim ciężarem wieloryb sprawił, że dziób łodzi zanurzył się w wodzie.

Chociaż trudno w to uwierzyć, nikomu nic się nie stało. Sama łódź został delikatnie uszkodzona. Nie ucierpiał też wieloryb.

Jak podkreślił Chad Hunter, bosman portu w Plymouth, "zasadą jest, że nie powinno się zbliżać do wieloryba na odległość około stu metrów". - Nie można go blokować, ani płynąć za nim. To jest uważane za nękanie - wyjaśnił.