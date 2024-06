8 marca kawałek metalu z krążącej po orbicie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) spadł na ziemię, uderzając w dach domu jednorodzinnego na Florydzie. W piątek kancelaria prawnicza Cranfill Sumner wydała komunikat, w którym poinformowała, że złożyła pozew sądowy przeciwko NASA w imieniu właściciela budynku - Alejandro Otero i jego rodziny. Domagają się odszkodowania w wysokości 80 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu ok. 320 tys. zł. Gdy doszło do - jak to ujęła kancelaria - "incydentu z kosmicznym śmieciem", w domu przebywał syn właściciela - Daniel Otero. Nie odniósł żadnych obrażeń, jednak obiekt zrobił dziurę w dachu i podłodze. Po zdarzeniu zadzwonił do swojego ojca, który przebywał na wakacjach. - Trząsłem się i nie dowierzałem. No bo jakie może być ryzyko, że coś spadnie na mój dom z taką siłą, że spowoduje tak duże zniszczenia – powiedział Otero. - Jestem bardzo wdzięczny, że nikomu nic się nie stało - dodał. ZOBACZ TEŻ: Tajemnicze smugi światła rozświetliły niebo