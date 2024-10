Policja z amerykańskiego stanu Waszyngton interweniowała po zgłoszeniu kobiety, która została "zmuszona do ucieczki", gdy w pobliżu jej domu pojawiło się prawie 100 szopów praczy. Jak się okazało, dokarmiała te zwierzęta od dekad. Służby tłumaczą, dlaczego nie należy tego robić.

Biuro szeryfa hrabstwa Kitsap opublikowało w poniedziałek w mediach społecznościowych nagranie z okolic domu mieszkanki miasta Poulsbo. W materiale wyjaśniono, że kobieta, która dokarmia szopy pracze od 35 lat, zgłosiła, że otacza ją prawie 100 "głodnych" zwierząt. Zadzwoniła na numer alarmowy po tym, jak "została zmuszona do ucieczki" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych. "Kobieta twierdzi, że szopy często otaczają ją w dzień i w nocy, domagając się jedzenia" - podało biuro szeryfa.

Przestrzegają przed karmieniem szopów

"Szopy, które są karmione przez ludzi, często przestają się ich bać i mogą stać się agresywne, gdy nie są karmione zgodnie ze swoimi oczekiwaniami" - wyjaśnia na swojej stronie amerykańska Służba Ochrony Zasobów Rybnych i Dzikiej Przyrody. Jak dodano, dokarmianie tych zwierząt przyczynia się również do koncentrowania się ich skupisk na małym obszarze. To "może powodować rozprzestrzenianie się chorób i pasożytów".

Szop pracz w Polsce

Szop to gatunek północnoamerykański, który celowo został sprowadzony do Europy i wprowadzony poza zasięg naturalnego występowania. "W Polsce był hodowany na fermach, a w 1945 r. prawdopodobnie około 100 osobników wypuszczono pod Morągiem" - czytamy w karcie informacyjnej gatunku opublikowanej w serwisie gov.pl. "Stabilne populacje występują przede wszystkim w zachodniej części kraju (województwa: lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie), ekspansja na pozostałą cześć Polski przebiega stosunkowo wolno. W północno-wschodniej Polsce także stwierdzono występowanie szopa, co może wskazywać, że szopy skolonizowały już prawie cały obszar kraju" - dodano w dokumencie.