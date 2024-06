Uratowano ponad sto delfinów przed śmiercią na mieliźnie

Aktywiści z organizacji International Fund for Animal Welfare uratowali w sobotę w amerykańskim stanie Massachusetts 125 delfinów białobokich przed śmiercią na mieliźnie - podała stacja Associated Press.

Jak podała organizacja International Fund for Animal Welfare (IFAW), stado delfinów utknęło w piątek w pobliżu półwyspu Cape Cod w stanie Massachusetts. Aktywiści i specjalnie wyszkoleni wolontariusze odganiali od sobotniego poranka, po odpływie, ssaki z niebezpiecznie płytkich wód, na których dzień wcześniej zginęło 10 osobników. W akcji uczestniczyły małe łódki należące do organizacji. - Akcja polegała na płoszeniu delfinów najpierw przez ludzi, którzy wchodzili do wody, a potem na zaganianiu stad na głębsze wody łodziami - powiedziała Misty Niemeyer, koordynatorka akcji ratunkowej z organizacji IFAW. - To było 12 godzin nieustającej pracy w nieznośnym słońcu, ale udało nam się dać delfinom szansę na przeżycie - dodała.

Akcja ratunkowa

W akcji ratunkowej ubrało udział co najmniej 25 pracowników IFAW i 100 wolontariuszy, którzy byli na miejscu zdarzenia. Grupa miała również wsparcie organizacji takich jak Whale and Dolphin Conservation, Center for Coastal Studies, AmeriCorps of Cape Cod i New England Aquarium.