Niepokojący rekord padł w Chorwacji

W poniedziałek w Chorwacji zanotowano rekordową temperaturę wody morskiej. Nieopodal Dubrownika wyniosła ona 29,7 stopni Celsjusza. To nie jedyne miejsce na Bałkanach, gdzie upał daje się we znaki mieszkańcom i turystom, a pogoda sprzyja wybuchaniu pożarów.

Jak podały chorwackie media, rekordowa wartość zmierzona została na Adriatyku w poniedziałek o godzinie 17. Boja pomiarowa niedaleko Dubrownika zarejestrowała wtedy 29,7 stopni Celsjusza. Dotychczasowy rekord z lipca 2015 roku wynosił 29,5 st. C i pochodził z okolic wyspy Rab.

Tego samego dnia o godz. 17 bardzo ciepłą wodę w Adriatyku zanotowano także w okolicach wyspy Mljet, wyspy Krk oraz w Crikvenicy, gdzie termometry pokazały 29,1 st. C. We wszystkich innych punktach pomiarowych woda była cieplejsza niż 26 st. C.