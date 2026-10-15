Turcja. Załamanie pogody w Stambule. Trzy ofiary śmiertelne

Ulewy w Stambule Źródło wideo: Cihan/@cihan_att/Reuters Źródło zdj. gł.: Cihan/@cihan_att./Reuters

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W środę wieczorem największe miasto Turcji, Stambuł, nawiedziły ulewy. Niebezpieczna pogoda przyczyniła się do śmierci trzech osób. Pierwszą ofiarą śmiertelną jest 14-latek, który doznał porażenia prądem po wejściu do kałuży w parku w dzielnicy Fatih. Nieprzytomnego nastolatka przewieziono do szpitala, ale lekarzom nie udało się uratować jego życia - podało biuro gubernatora Stambułu, cytowane przez telewizję CNN Turk. Okoliczności wypadku są badane.

W nocy ze środy na czwartek stacja poinformowała o drugiej ofierze śmiertelnej. W dzielnicy Sariyer 34-latek próbował przejść przez zalaną ulicę. Mężczyzna stracił równowagę, upadł i uderzył głową o chodnik. Poszkodowanego zabrano do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Trzecią ofiarą załamania pogody jest mężczyzna, którego ciało znaleziono przy filarze mostu w dzielnicy Kagithane. Jak poinformowały lokalne władze, trwa procedura jego identyfikacji. Dodały, że cztery inne osoby są poszukiwane.

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Paraliż komunikacyjny i zalane budynki

Ulewy zalały drogi i przejścia podziemne w Stambule, unieruchamiając pojazdy i paraliżując ruch w całym mieście. Dziennik "Daily Sabah" podał, że woda zalała ponad tysiąc domów, budynków firmowych i obiektów użyteczności publicznej w kilku dzielnicach. Według urzędu miasta w niektórych miejscach spadło najwięcej deszczu od 1985 roku.

Biuro gubernatora przekazało, że służby ratunkowe interweniowały w związku z rozległymi podtopieniami i szkodami spowodowanymi pogodą. Prowadziły akcje ratunkowe przez całą noc, docierając do uwięzionych osób. Policyjne zespoły poszukiwawczo-ratownicze oraz nurkowie wykorzystywali łodzie do ewakuacji ludzi z zalanych terenów.

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Utrudnienia na lotniskach i statek na mieliźnie

Gubernator Stambułu Davut Gul zdecydował w środę o zawieszeniu zajęć w szkołach w mieście w czwartek z powodu trudnych warunków pogodowych. Kolejnego dnia przekazał, że placówki edukacyjne pozostaną zamknięte także w piątek.

W związku z załamaniem pogody odnotowano zakłócenia na dwóch lotniskach Stambułu. 43 samoloty nie mogły wylądować w porcie lotniczym Stambuł, a loty na lotnisku Sabiha Gokcen zostały tymczasowo wstrzymane - podało tureckie ministerstwo transportu i infrastruktury, cytowane przez lokalne media.

W wyniku groźnej pogody problemy pojawiły się także na morzu. Jak poinformowała agencja informacyjna Anadolu Ajansi, podczas burzy w dzielnicy Sariyer na mieliźnie utknął statek handlowy pływający pod banderą Liberii. Sześcioosobowa załoga składająca się z obywateli Turcji nie potrzebowała ewakuacji. Służby monitorują sytuację.

Statek utknął na mieliźnie w Stambule Źródło: Reuters

Mikdat Kadioglu, profesor Politechniki Stambulskiej, ocenił w rozmowie z "Daily Sabah", że "zmiany klimatu do pewnego stopnia zwiększają zagrożenie, ale to ludzie sprawiają, że skutki stają się katastrofalne". Wyjaśnił, że beton i asfalt uniemożliwiają wsiąkanie wody deszczowej w grunt, przez co drogi zamieniają się w spływy zalewające niżej położone tereny.