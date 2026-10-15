Świat Turcja. Załamanie pogody w Stambule. Nie żyje 14-latek Damian Dziugieł |

Ulewy w Stambule Źródło wideo: Cihan/@cihan_att/Reuters Źródło zdj. gł.: Cihan/@cihan_att/Reuters

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W środę największe miasto Turcji - Stambuł - nawiedziły ulewy. Niebezpieczna pogoda doprowadziła do śmierci dwóch osób. 14-latek doznał porażenia prądem po wejściu do kałuży w parku. Nieprzytomnego nastolatka przewieziono do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować - podało biuro gubernatora Stambułu, cytowane przez telewizję CNN Turk. Okoliczności wypadku są badane.

W nocy ze środy na czwartek stacja poinformowała o drugiej ofierze śmiertelnej. W podmiejskiej gminie Sariyer 34-latek próbował przejść przez zalaną ulicę. Mężczyzna stracił równowagę, upadł i uderzył głową o chodnik. Poszkodowanego zabrano do szpitala, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

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Zalane domy, korki na ulicach, utrudnienia na lotniskach

Ulewy doprowadziły do potężnych korków na ulicach miasta. Biuro gubernatora przekazało, że służby ratunkowe interweniowały w związku z rozległymi podtopieniami i szkodami spowodowanymi pogodą. Podczas ulew zalanych zostało ponad tysiąc budynków. Służby otrzymały też zgłoszenia o zalanych pojazdach, a także kilkunastu powalonych drzewach i dwóch uszkodzonych dachach.

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Władze metropolii zdecydowały także o zawieszeniu zajęć w szkołach w Stambule w czwartek z powodu trudnych warunków pogodowych.

W związku z załamaniem pogody odnotowano też zakłócenia na dwóch lotniskach Stambułu. 43 samoloty nie mogły wylądować na Lotnisku Stambuł, a loty na lotnisku Sabiha Gokcen zostały tymczasowo wstrzymane - podało tureckie ministerstwo transportu i infrastruktury, cytowane przez lokalne media.