Świat "Baśniowy komin" zawalił się na turystów. Trzy osoby zginęły Agnieszka Stradecka |

Miejsce zawalenia się formacji skalnej w Kapadocji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak podał turecki dziennik "Hurriyet", do wypadku doszło w czwartek w prowincji Nevsehir w Kapadocji, na terenie Parku Narodowego Goreme. Fragment jednego z "baśniowych kominów" - formacji skalnych, z których słynie ten region Turcji - odłamał się, a skały spadły na znajdujących się w pobliżu zwiedzających.

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Trzy osoby zginęły

Gubernator prowincji Nevsehir Huseyin Kok podał, że wskutek zdarzenia zginęły co najmniej trzy osoby. Pięć osób zostało rannych. W czwartek po południu w miejscu zawalenia się formacji skalnej trwały działania poszukiwawczo-ratunkowe. Przebywający na terenie parku turyści zostali ewakuowani.

Bugün Göreme beldemizde meydana gelen olayda maalesef 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır.



Yaralılarımızdan 4’ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 yaralımızın Nevşehir Devlet Hastanesindeki tedavisi devam etmektedir.



Hayatını kaybedenlere Allah’tan… — Hüseyin KÖK (@valihuseyinkok) October 29, 2026 Rozwiń

Według agencji prasowej Reuters do uszkodzenia "baśniowego komina" mogły przyczynić się intensywne opady deszczu, które w ostatnich dniach nawiedzały Kapadocję. "Hurriyet" przytoczył, że do podobnej sytuacji doszło w 2024 roku, kiedy to do zawalenia się struktury doszło wskutek nagromadzenia się śniegu. Wtedy jednak w pobliżu "komina" nikogo nie było.

"Baśniowe kominy" lub "kominy wróżek" - charakterystyczne, stożkowe formacje skalne - są jedną z atrakcji Parku Narodowego Goreme. Powstały one wskutek erozji skał wulkanicznych. Na terenie parku znajdują się także wykute w skale bizantyjskie kościoły i kaplice, stanowiące przegląd bogatej historii regionu. Według tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Kapadocji.

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