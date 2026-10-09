Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wydano alert przed tsunami
Według wstępnych danych opublikowanych przez Służbę Geologiczną Stanów Zjednoczonych (USGS), trzęsienie miało magnitudę 7,7 - początkowo podawano wartości między 7,6 a 8. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) oceniło magnitudę zjawiska na 7,9, podczas gdy wstępnie podawało wartość 7,6.
Około pół godziny po głównym trzęsieniu w regionie zanotowano także wstrząs wtórny o magnitudzie 5,5.
Wydano alert przed tsunami
Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w prowincji Herrera w Panamie, niedaleko wybrzeża. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 10 kilometrów tuż przed godziną 13 czasu lokalnego. Agencja informacyjna Reuters podała, że były odczuwalne także w stolicy kraju. Na stronie EMSC pojawiały się komunikaty od użytkowników wskazujące, że wstrząsy dało się odczuć także w Kolumbii czy Kostaryce.
W związku z trzęsieniem Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczno-Atmosferyczna (NOAA) wydała ostrzeżenie przed tsunami dla pacyficznych wybrzeży Ameryki Środkowej oraz części Ameryki Południowej. Potężne fale mogą wystąpić na odcinku od Meksyku po Peru. Według agencji Reuters zagrożenie tsunami może dotyczyć także Hawajów.