Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wydano alert przed tsunami

|
panama
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere
Źródło zdj. gł.: USGS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Trzęsienie ziemi nawiedziło Panamę. Wstrząsy miały magnitudę 7,7, a epicentrum znajdowało się w prowincji Herrera. Amerykańskie służby wydały alert przed tsunami dla wielu krajów.

Według wstępnych danych opublikowanych przez Służbę Geologiczną Stanów Zjednoczonych (USGS), trzęsienie miało magnitudę 7,7 - początkowo podawano wartości między 7,6 a 8. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) oceniło magnitudę zjawiska na 7,9, podczas gdy wstępnie podawało wartość 7,6.

Około pół godziny po głównym trzęsieniu w regionie zanotowano także wstrząs wtórny o magnitudzie 5,5.

Wydano alert przed tsunami

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w prowincji Herrera w Panamie, niedaleko wybrzeża. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 10 kilometrów tuż przed godziną 13 czasu lokalnego. Agencja informacyjna Reuters podała, że były odczuwalne także w stolicy kraju. Na stronie EMSC pojawiały się komunikaty od użytkowników wskazujące, że wstrząsy dało się odczuć także w Kolumbii czy Kostaryce.

W związku z trzęsieniem Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczno-Atmosferyczna (NOAA) wydała ostrzeżenie przed tsunami dla pacyficznych wybrzeży Ameryki Środkowej oraz części Ameryki Południowej. Potężne fale mogą wystąpić na odcinku od Meksyku po Peru. Według agencji Reuters zagrożenie tsunami może dotyczyć także Hawajów.

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi w Panamie
Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: USGS
Źródło: EMSC, USGS, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Panama
Czytaj także:
Grad sparaliżował stolicę Ekwadoru
Grad zasypał ulice. Lód wywożono ciężarówkami
Świat
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna nad Polską. Kiedy warto na nią zapolować
Polska
Skutki silnej burzy w Neapolu
Na Sycylii zawirowały trąby, w Neapolu łamały się drzewa
Świat
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Niebezpieczne podmuchy. Tutaj wciąż ostrzega IMGW
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Weekend będzie typowo jesienny. Co czeka nas później?
Prognoza
Huragan Isaias przed uderzeniem w ląd
"Musimy być przygotowani na najgorsze"
Świat
Huragan Simon widziany z satelity
Do Meksyku zbliża się kolejny huragan
Świat
Śnieżyca w Szwecji
Sypnęło śniegiem. W rowie leżały przewrócone ciężarówki
Świat
29 min
pc
Skąd wzięła się "kosmiczna kaczka"?
TVN24
Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień
Brzoza rosła na wieży ciśnień przez 20 lat. Wiadomo, co się z nią stanie
Świat
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Wichury w Polsce. Są interwencje straży
Polska
Skutki lawiny błotnej w Santiago w Chile
Powódź błotna w stolicy. Stan klęski żywiołowej
Świat
Akcja ratunkowa w okolicach miasta Mount Shasta w Kalifornii
Poważnie ranna została sama w lesie
Świat
Gdzie jest nasze ciepło?
Gdzie jest nasze ciepło? "To zupełnie inny pogodowy świat"
Prognoza
Wiatr, silny wiatr, wichury
Alert RCB. Silny wiatr w części kraju
Polska
Mieszkańcy hrabstwa Okaloosa napełniają worki z piaskiem przed uderzeniem huraganu Isaias
Isaias nadciąga. Wprowadzają stan wyjątkowy
Świat
Deszcz meteorów
Szczyt roju Drakonidów za nami
Polska
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn
Świat
Pochmurno, jesień, chmury
Gwałtowne zmiany ciśnienia i przejmujące zimno. Tak zapowiada się weekend
Prognoza
Skutki burz w Rzymie
Rzym po ulewach. Zalane autostrady, kierowcy uwięzieni w autach
Świat
Żółwie olbrzymie z Aldabry
Żółwi olbrzymich jest tam więcej niż ludzi na całych Seszelach
Ciekawostki
Widok na Granaty w Tatrach
Halny w Tatrach. "Odradzamy wyjścia w góry"
Polska
Było ciepło, zrobi się chłodno
"Ochłodzenie będzie naprawdę duże"
Prognoza
Prognoza długoterminowa na zimę. Jak zachowają się wir polarny, Pacyfik i Atlantyk?
Mamy prognozę na zimę. Jest jak scenariusz "Gry o tron"
Arleta Unton-Pyziołek
Świecący ogórek z eksperymentów Mendeza
Dlaczego ogórki kiszone świecą? "Usmażył" ich ponad sto, by poznać odpowiedź
Nauka
Rekin polarny (Somniosus microcephalus) - zdjęcie poglądowe
Grenlandia zastanawia się nad losami najpowolniejszego rekina świata
Świat
Przewrócone łodzie po burzy w Grau-du-Roi we Francji
Południe Francji znów doświadcza potężnego załamania pogody
Świat
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Kulminacja ciepła, a potem drastyczna zmiana. Będzie się działo
Prognoza
Lokalna rzeka w Casavieja jest czarna od popiou
Z kranu leci woda "podobna do smoły"
Świat
Martwe białuchy arktyczne na Alasce
Znaleźli martwe białuchy arktyczne
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom