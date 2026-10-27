Świat Trąba powietrzna w Turcji. Cztery osoby nie żyją Damian Dziugieł |

Trąba powietrzna w Turcji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Trąba powietrzna uderzyła w poniedziałek późnym wieczorem w rejon placu budowy w dzielnicy Fevzi Cakmak. W dwóch kontenerach mieszkało pięciu pracowników budowlanych. Porywisty wiatr towarzyszący żywiołowi zniszczył konstrukcję, wyrzucając wszystkie osoby znajdujące się w środku.

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Trąba powietrzna w Turcji. Są zabici i ranni

Po otrzymaniu zgłoszeń o zdarzeniu na miejsce wysłano zespoły ratownictwa medycznego, policję i straż pożarną. Dwóch pracowników zginęło na miejscu, a dwie kolejne osoby zabrano do szpitala. Tam zmarły. Piąty pracownik odniósł obrażenia, ale jego stan zdrowia określono jako dobry.

Mieszkańcy, którzy byli świadkami zjawiska, opisywali latające wokół przedmioty i wycie wiatru na zewnątrz. - Byłem w domu i rozmawiałem przez telefon. Nagle zobaczyłem, jak wszystko zaczęło latać dookoła. Nasze okno otworzyło się z hukiem, prawdopodobnie pękło - relacjonował jeden z mieszkańców.

Inny świadek zwracał uwagę na głośny dźwięk, jaki towarzyszył zjawisku. - Usłyszałem odgłos deszczu. Chciałem wyjść na balkon, ale nie mogłem. Szalała niesamowita nawałnica. Nigdy w życiu nie słyszałem tak głośnej burzy. Brzmiało to tak, jakby tuż obok wylądował samolot - mówił.

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Zniszczenia wywołane przez trąbę powietrzną Źródło zdjęcia: Reuters

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Żywioł powalił dźwig

Na miejsce katastrofy przybył gubernator Antalyi Hulusi Şahin. Na konferencji prasowej przekazał, że trąba powietrzna doprowadziła także do przewrócenia się dźwigu na placu budowy. W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Urzędnik dodał, że trąba była nietypowym zjawiskiem. Służby nie otrzymały żadnych innych zgłoszeń dotyczących trąby powietrznej lub burzy z innych częściach miasta, a okoliczne budynki nie odniosły podobnych uszkodzeń. Turecka Państwowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu dla Antalyi, oznaczone kolorem żółtym.