Akcja ratunkowa w Słowenii. Z lodowatej wody wyciągnięto 400-kilogramowego byka

Jak podają lokalne media, młody byk walczył z innym przedstawicielem swojego gatunku, kiedy poślizgnął się i spadł ze zbocza do lodowatej rzeki. Do zdarzenia doszło we wtorek we wsi Divača w gminie Železniki położonej w południowo-zachodniej części Słowenii. Właściciel zwierzęcia znalazł go następnego dnia rano i od razu wezwał pomoc. Na miejsce wysłano ratowników górskich GRS Škofja Loka.