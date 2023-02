Karambole na autostradzie na Słowacji. W jednym z nich zderzyło się 30 pojazdów

Na Słowacji zima w sobotę też dała się we znaki. Rano na autostradzie D1 odnotowano dwa karambole. W jednym z nich zderzyło się 30 pojazdów. Na górze Chopok w Niżnych Tatrach wiatr wiał z prędkością przekraczającą 120 kilometrów na godzinę. Wichura i opady śniegu ograniczały widoczność prawie do zera.

Atak zimy na Słowacji przysporzył wiele utrudnień kierowcom. W sobotę rano na autostradzie D1 doszło do dwóch karamboli. Pierwszy z nich odnotowano w kierunku z Popradu do Preszowa, gdzie zderzyło się osiem aut. Drugi, na odcinku Spiski Czwartek - Poprad w przeciwnym kierunku w tym samym miejscu, był poważniejszy. Zderzyło się w nim około 30 samochodów. Lokalne media podają jednak, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Wieczorem w mediach społecznościowych policja z kraju preszowskiego poinformowała, że autostrada D1 została zamknięta do odwołania na odcinku Mięguszowce - Spiski Czwartek. Samochody skierowano na objazd drogą I/18 przez Poprad.

Słowacja. Skutki ataku zimy

Służby drogowe informują, że chociaż opady śniegu w sobotę wieczorem były mniejsze niż rano, to dalsze komplikacje na drogach może spowodować siarczysty mróz do minus 15 stopni Celsjusza. Drogowcy ostrzegają przed oblodzeniem i radzą kierowcom zachować ostrożność. Namawiają też do rezygnacji z podróży przez północną i środkową część Słowacji, gdzie ponownie mogą pojawić się burze śnieżne.