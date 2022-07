Plaga szarańczy w Rumunii. Rolnicy liczą straty

Rumuńscy rolnicy walczą z szarańczą. Rój zadomowił się w okręgu Tulcza, gdzie do tej pory zniszczył setki hektarów upraw. Niewykluczone, że zjawisko rozprzestrzeni się także na inne regiony kraju.

Szarańcza we wschodniej Rumunii ENEX

"Może być gorzej"

- Uprawy słonecznika jeszcze nie ucierpiały, ale należy się spodziewać, że szarańcza po zjedzeniu kukurydzy zaatakuje te plantacje, a także pojawi się na polach, na których hodowane są inne rośliny - wyjaśnia rolnik z Greci, Bruno Mircea Carapancea. - Może być gorzej. Więcej ich samic złożyło jaja, co oznacza, że będzie ich więcej, i one też złożą jaja - dodaje.

Walka z czasem

- Jeśli szarańcza złożyła jaja, a tak się prawie na pewno stało, to prawdopodobnie powtórzymy takie zabiegi - obiecuje. - Szarańcza była aktywna również na podmokłym obszarze chronionym, gdzie była trzcina, i zjadła prawie wszystko.

Walka z szarańczą to także walka z czasem. Jeśli nie uda się zlikwidować owadów, mogą one bardzo szybko rozprzestrzenić się na sąsiadujące okręgi, powodując jeszcze większe szkody. Szacuje się, że nowe pokolenie pojawia się co 55 dni.